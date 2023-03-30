«كاف» يعلن موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بكوت ديفوار.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الإفريقي انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023، 13 يناير 2024 بالمباراة الافتتاحية على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، على أن تستمر منافسات المسابقة 4 أسابيع، وتقام المباراة النهائية 11 فبراير 2024.

وقال الأمين العام للاتحاد الإفريقي فيرون موسينجو أومبا، أن قرعة "الكان" ستقام سبتمبر المقبل، وسيتم تأكيد الموعد والمكان في وقت لاحق.

وقرر الاتحاد الإفريقي سابقاً، إقامة البطولة صيف 2023 حتى لا تتعارض مع بطولات الأندية، ولكن نظراً لطبيعة الطقس في البلد المستضيف كوت ديفوار خلال تلك الفترة التي تشهد أمطاراً موسمية غزيرة، تم تأجيلها لتقام في شهر يناير كما جرت العادة.

وتأهلت حتى الآن لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، 7 منتخبات هي، كوت ديفوار (البلد المستضيف)، المغرب، الجزائر، السنغال، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، تونس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز