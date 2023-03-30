«فيفا داي» أمل «الأزرق» لتفادي التمهيدي

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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يبدأ الجهاز الإداري لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم، واللجنة الفنية للاتحاد الكويتي، رحلة البحث عن مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي «فيفا داي» المقبلة والمقرر لها شهر يونيو المقبل من أجل تنفيذ خطة الاتحاد في تحسين تصنيف الأزرق قبل إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصفيات كأس آسيا 2027 للهروب من خوض الأدوار التمهيدية، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي عدم خوض 25 منتخباً لتلك التصفيات والتأهل مباشرة لدوري المجموعات، حيث يحتل الأزرق حالياً التصنيف 26 آسيوياً برصيد 1070 نقطة بعدما حقق الفوز على منتخبي الفلبين وطاجيكستان بينما صعد منتخب ماليزيا إلى الترتيب الـ 25 برصيد 1082 بعد الفوز على هونغ كونغ، ويحتاج منتخب الكويت خوض مواجهات مع منتخبات أعلي في التصنيف.

ملحق الدوري

ومن جانب آخر أعلنت الأندية الكويتية الـ 6 التي ستخوض ملحق تحديد لقب بطل الدوري جاهزيتها لانطلاق المنافسات المحدد لها السبت المقبل، والتي سيدخلها نادي الكويت برغبة كبيرة من أجل الحفاظ على اللقب ويفقد القادسية قائد وهداف الفريق بدر المطوع بعدما تعرض للإصابة في نهائي الكأس، كما تأكد غياب حارس مرمى نادي كاظمة حسين كنكوني لقطع في الرباط الصليبي ، بينما أعلن العربي اكتمال صفوفه ، ويتطلع الفحيحيل إلى تحقيق مركز متقدم ، وكذلك السالمية الذي تأهل للملحق في الثواني الأخيرة من مواجهته أمام الكويت عندما خطف هدف التعادل في المباراة التي انتهت 2 - 2 ليصعد إلى المرحلة النهائية بفارق الأهداف المسجلة عن منافسه الجهراء الذي حل سابعاً.

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