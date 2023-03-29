الأزرق الكويتي يبحث عن وديات «يونيو»

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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يبدأ الجهاز الإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم واللجنة الفنية للاتحاد الكويتي، رحلة البحث عن إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي «فيفا داي» المقبلة، والمقرر لها شهر يونيو المقبل، من أجل تنفيذ خطة الاتحاد لتحسين تصنيف الأزرق، قبل إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027 للهروب من خوض الأدوار التمهيدية، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي عدم خوض 25 منتخبنا، لتلك التصفيات والتأهل مباشرة لدوري المجموعات.

يحتل الأزرق، حاليا التصنيف 26 آسيويا برصيد 1070نقطة بعدما حقق الفوز على منتخبي الفلبين وطاجيكستان بينما صعد منتخب ماليزيا الي الترتيب الـ 25 برصيد 1082 بعد الفوز على هونغ كونغ ، ويحتاج منتخب الكويت خوض مواجهات مع منتخبات أعلي في التصنيف من اجل الحصول على نقاط أعلي مثل سوريا – فلسطين – فيتنام – الصين، بينما أعلنت ماليزيا مواجهة اليمن خلال التوقف المقبل.

ارتياح

في الوقت نفسه أبدى الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو ارتياحه من المستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبين، وتحقيق الاستفادة الكاملة خلال مواجهتي الفلبين وطاجيكستان، وخاصة المواجهة الأخيرة، التي جاءت مع خصم عنيد، ولن تكون سهلة، خاصة إنه لم يتعرض للخسارة خلال المباريات الأخيرة، وكان لديه الحافز في الخروج بنتيجة إيجابية، بعدما نجح في تقليص النتيجة إلى 2-1 قبل نهاية المباراة.

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