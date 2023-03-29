رئيس الاتحاد السعودي يكشف موعد الإعلان عن خليفة رينارد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، موعد الإعلان عن خليفة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل مؤخراً عن تدريب منتخب السعودية.

وقال المسحل في تصريحات صحفية، خلال الساعات القليلة الماضية: "سنأخذ وقتنا بالكامل، وسنعطي المنتخب الأول راحة في فترة التوقف الدولي المقبلة شهر يونيو".

وتابع: "سندرس جميع المقترحات، وسنقيم ذلك مع المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن المتوقع أن نعلن عن هوية المدرب الجديد نهاية الموسم الجاري".

وأكمل: "نقدم الشكر لهيرفي رينارد على الفترة التي قضاها معنا، التي كانت ناجحة بالتأكيد، وتصنيفنا ارتفع على يده".

وأردف: "رينارد تحدث معي بشأن وصول عرض من الاتحاد الفرنسي، وكان يريد ألا يفوت هذه الفرصة، والاتحاد الفرنسي خاطبنا أيضاً بشكل رسمي، وفي النهاية لا يمكننا إجباره على الاستمرار طالما رغبته الرحيل".

يذكر أن الاتحاد السعودي أعلن خلال الساعات الماضية، موافقته على طلب رينارد بالرحيل عن تدريب منتخب السعودية، بعد تلقيه عرضاً من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم، المقرر لها يوليو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز