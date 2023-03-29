بعد رحيل هيرفي رينارد.. المرشحون لتدريب منتخب السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وضع قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل عن تدريب الأخضر مؤخراً.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، هناك أكثر من اسم على طاولة مسؤولي الاتحاد السعودي، تمهيداً لاختيار واحد منهم وتكليفه بمهمة تدريب منتخب السعودية رسمياً وبدء التحضير لبطولة كأس آسيا، يأتي أولهم البرتغالي جورجي جيسوس، الذي كانت له تجربة سابقة مع نادي الهلال السعودي، كونه يعرف الأجواء جيداً في المملكة بعد فترة عمله السابقة، الأمر الذي يجعله أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب.

وأكدت القناة إن الاسم الثاني هو فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال السابق، مشيرة إلى أن الكفة تميل حالياً لصالح جورجي جيسوس، أما الخيار الثالث يصب في صالح السعودي سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، مشيرة إلى أنه أقل المرشحين حظاً لأن هناك رغبة من جانب الاتحاد بتعيين مدرب أجنبي.

وكان الاتحاد السعودي وافق على طلب رينارد بالرحيل عن تدريب منتخب السعودية، بعد تلقيه عرضاً من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم، المقرر لها يوليو المقبل.

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