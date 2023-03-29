«الفراعنة» يقترب من أمم أفريقيا برباعية في ملاوي

المصدر: (نيقوسيا - أ ف ب)

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وضع منتخب مصر قدماً في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بفوزه الكبير على مضيفه ملاوي 4 - 0 أمس. ورفع منتخب مصر، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب، رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن غينيا، فيما يتساوى منتخبا ملاوي وإثيوبيا بثلاث نقاط.

وبات «الفراعنة» بحاجة إلى نقطة واحدة من إحدى مباراتيه أمام غينيا في يونيو أو إثيوبيا في سبتمبر، لضمان التأهل رسمياً واللحاق بالجزائر والمغرب وساحل العاج المضيفة.

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