المحترفون بأوروبا على رادار مدرب المنتخب السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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عبر المغربي بادو الزاكي المدير الفني للمنتخب السوداني، عن سعادته بالفوز على منتخب الجابون بهدف محمد الحاج «كومي»، ضمن تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بساحل العاج 2024، وقال في تصريحات عقب اللقاء إنه ناقش مع رئيس الاتحاد السوداني دكتور معتصم جعفر الاستعانة بعدد من اللاعبين السودانيين في دوريات أوروبا وأمريكا، وطالب بالاتصال بهم ومعرفة رغبتهم في اللعب لصالح المنتخب السوداني.

وأضاف أن لديه وقتاً قبل المواجهة المقبلة ستمكنه من إقامة معسكر وأداء مباريات.

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