ملاعب العالم تتوقف مع أذان المغرب احتراماً للاعبين الصائمين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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شهدت مباريات دولية أقيمت خلال أيام شهر رمضان المبارك، بادرة طيبة من الحكام بتوقفها خلال فترة الأذان، وذلك لمنح اللاعبين الصائمين فرصة شرب الماء وتناول التمر، فخلال مباراة الجزائر والنيجر، التي جرت أول من أمس، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 76، للسماح للاعبين بالإفطار، وقبلها في الدوري الإنجليزي أوقف حكم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس اللقاء، لمنح اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا فرصة للإفطار وقت أذان المغرب. وفي إحدى مباريات الدوري الفرنسي أوقف الحكم المباراة لمنح اللاعب يوسف عطال مهلة للإفطار بعد تزامن المواجهة مع الأذان.

ويقول الحكم الدولي الأسبق عيسى درويش إنه لا يوجد نص في قانون التحكيم يتيح توقف المباريات خلال الأذان، ولكنه اجتهاد من بعض الحكام، وفي مثل تلك الظروف يتم الإيقاف بالاتفاق مع الفريقين احتراماً للصائمين، على أن تستأنف المباراة عقب الأذان مباشرة، وقال: تعرضت شخصياً لمثل هذا الموقف خلال مشاركتي في إدارة إحدى مباريات الدوري القطري.

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