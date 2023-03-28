مصر تمطر شباك مالاوي برباعية.. وتضع قدماً في نهائيات إفريقيا

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب مصر فوزاً كبيراً على نظيره مالاوي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب بينجو الوطني بليلونغوي عاصمة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

سجل أهداف منتخب مصر طارق حامد في الدقيقة 4، ثم عمر مرموش في الدقيقة 16، ومحمد صلاح في الدقيقة 20، وختمها أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 50، وسط هطول أمطار غزيرة منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

بدأ منتخب مصر مواجهة مالاوي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وجاءت المباراة قوية من المنتخب المصري، وافتتح التسجيل سريعاً عن طريقة صاروخية من طارق حامد، بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح، وفي الدقيقة 16 نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة لركلة ركنية من جهة اليمين، نفذها محمد حمدي داخل منطقة الجزاء وقابلها مصطفى محمد بلمسة مع ضغط من مرموش، لترتطم به الكرة وتعلن عن الهدف الثاني.

وبعد 4 دقائق فقط نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية بعد تمريرة مميزة من مصطفى محمد، وحاول منتخب مالاوي تسجيل هدف تقليص الفارق بأكثر من هجمة عن طريق اللاعب الخطير ستاين دافي قبل انتهاء الشوط الأول، لكن دون جدوى.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تبديلاً بدخول محمد صبحي بدلاً من محمد الشناوي ليحرس عرين الفراعنة في الشوط الثاني بالكامل، وفي الدقيقة 50 نجح زيزو في تسجيل الهدف الرابع بعدما استلم عرضية محمد هاني من جهة اليمين، قابلها زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد تسجيل الهدف الرابع شهد اللقاء ضغطاً ومحاولات عدة من جانب لاعبي مالاوي لتقليص الفارق، لكن الفراعنة نجحوا في الحفاظ على النتيجة والفوز بالثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة التاسعة في المركز الأول، ليتقدم خطوة نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

جدول ترتيب مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا

منتخب مصر 9 نقاط

منتخب غينيا 9 نقاط

منتخب مالاوي 3 نقاط

منتخب إثيوبيا 3 نقاط

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز