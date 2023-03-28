بلال الخنوس نجم منتخب المغرب: حلمي اللعب لريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المغربي بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي، أنه يحلم باللعب لنادي ريال مدريد الإسباني، معتبراً تمثيل الميرنغي حلماً يراوده منذ الطفولة.

وقال الخنوس في مقابلة إعلامية: "ريال مدريد هو نادي أحلامي، أشجع الميرنغي منذ أن كنت صغيراً".

واعترف الخنوس صاحب الـ 23 عامًا، بصعوبة الانتقال من جينك إلى ريال مدريد، حيث قال: "الانتقال من جينك إلى ريال مدريد يبدو معقداً، سأضطر إلى القيام بقفزة".

وتابع: "لم أحسم وجهتي المقبلة التي ستساعدني على تحسين وتطوير مستواي".

ويجيد الخنوس في مركز الوسط، وتم اختياره لقائمة منتخب المغرب المكونة من 26 لاعباً لبطولة كأس العالم 2022، وفي 17 ديسمبر الماضي شارك أساسياً مع أسود الأطلس أمام المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث، ليصبح أصغر لاعب مغربي يشارك في مباراة بنهائيات كأس العالم بعمر 18 عامًا و221 يوماً، محطماً رقم مواطنه أشرف حكيمي الذي شارك مع المغرب بعمر 18 عامًا و223 يوماً، بمونديال روسيا 2018.

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