موعد عودة كريستيانو إلى تدريبات النصر السعودي

المصدر: البيان

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يعود نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق يوم الخميس القادم بعد مشاركته مع منتخب بلاده في أيام الفيفا.

وأولى المباريات المنتظرة ستكون أمام نادي العدالة يوم الثلاثاء القادم الساعة 10:00 مساء بالأحساء، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويسعى المدرب غارسيا لتنفيذ مخططاته الفنية وتجهيز فريقه للقاء المنتظر من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة بقوة على تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.

ويواجه الثلاثي علي الحسن، وعبدالله الخيبري، وكونان خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة العدالة القادمة، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء العدالة أمام الفيحاء الأحد التاسع من شهر أبريل القادم الساعة 10:00 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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