«الفرج» يغيب عن الهلال السعودي

المصدر: الرياض - أ ف ب

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أعلن نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، غياب قائده سلمان الفرج لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع عن الملاعب بسبب الاصابة.

أصيب الفرج في عضلة الحوض خلال التدريبات الأخيرة، وأظهرت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها على موضع إصابته حاجته إلى برنامج تأهيلي وفترة علاج ستمتد إلى 4 أسابيع. وتأكّد غياب الفرج عن خمس مباريات في الدوري أمام الخليج والفيحاء والشباب والطائي والباطن. ويُعدّ الفرج «33 عاماً» من أبرز لاعبي فريق العاصمة، ويحمل ألوانه منذ 2008، وأحرز معه لقب الدوري سبع مرات.

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