فيتوريا: مواجهة مالاوي صعبة.. ونمتلك محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام مالاوي، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام غداً الثلاثاء، على ملعب بينجو الوطني بليلونغوي عاصمة مالاوي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين للحديث عن مباراة مالاوي: "المباراة ستكون صعبة، سنلعب للفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وتابع: "المباراة بمثابة تحدي لنا، أنا كمدرب ألعب دائماً على الفوز في أي مباراة، وأبحث عن إحراز الأهداف ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة".

وأكمل: "نمتلك محمد صلاح لاعب كبير ورائع، المنتخب مجموعة واحدة، وسعيد باللاعبين الموجودين والروح بينهم".

وأتم فيتوريا تصريحاته، قائلاً: "الاستحواذ وامتلاك الكرة بالنسبة لنا، يكون وسيلة للوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف".

يذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على غينيا ومالاوي وخسارته أمام إثيوبيا، فيما يأتي منتخب غينيا ثانياً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

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