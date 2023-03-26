مصر تصعد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة بعد التعادل مع زامبيا

المصدر: د ب ا

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تأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في المغرب، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه منتخب زامبيا، اليوم الأحد، في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

واستفاد منتخب مصر من فوزه 2 / صفر في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، بملعب (30 يونيو) في العاصمة المصرية القاهرة، ليحجز مقعده في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة أيضا لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس العام المقبل.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، خاصة من المنتخب الزامبي، الذي ظل يبحث عن تعويض خسارته في لقاء الذهاب ولكن دون جدوى.

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