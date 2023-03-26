دخلت أسد وخرجت أسد.. أول تعليق لمرتضى منصور بعد خروجه من السجن

المصدر: البيان

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خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بتصريحات حادة كعادته بعد انتهاء فترة حبسه، وخروجه من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، اليوم الأحد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين عقب الخروج من السجن: "كل الناس عارفة، أنا دخلت أسد وخرجت أسد، وعارفين مين الفار اللي مستخبي، الكل عارف أن كلامي حقيقي".

وتابع: "أوعى تفتكر يا خطيب إنك حبستني، فيه بيان الساعة 11 هقول لمصر كلها إيه اللي حصل".

وأتم: "بوعد جمهور الزمالك، اللي جاي أحسن، وراجعين تاني أقوى من الأول".

وجاءت تصريحات مرتضى منصور وما تحمله من تأكيدات بعودته إلى منصبه كرئيس لنادي الزمالك بشكل طبيعي، رغم البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة المصرية، أمس السبت، وأكدت فيه إنه بناء على ما نص عليه قانون العقوبات، وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الإشارة أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري، فيتم حرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

يذكر أن مرتضى منصور حُكم عليه بالسجن لمدة شهر، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

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