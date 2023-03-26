الزاكي يبدأ المشوار مع السودان بقائمة إبراهومة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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لم تمنح المساحة الزمنية القصيرة للمغربي بادو الزاكي المدير الفني الجديد للمنتخب السوداني، فرصة لاختيار قائمة اللاعبين المشاركين في أولى مباريات السودان بتصفيات أفريقيا أمام الغابون.

فقد تم إعلان قائمة اللاعبين من المدرب المكلف وقتها والمدرب العام الحالي إبراهيم حسين (إبراهومة) قبل تقديم المدرب المغربي لوسائل الإعلام، وأثارت القائمة جدلاً واسعاً اضطر معه إبراهومة لنفي الأسماء المتداولة، واعتبرها اجتهادات ضارة.

وشهدت القائمة الأخيرة عودة عدد من لاعبي الحرس القديم الذين تم استبعادهم من الجهاز الفني السابق وعلى رأسهم الحارس أبوعشرين، أطهر الطاهر، محمد أحمد أرنق، شرف الدين شيبوب لاعب فريق الطلبة العراقي، وسيف تيري لاعب فريق فاركو المصري، بجانب مهاجم الهلال وليد بخيت (الشعلة).

فلسفة الاتحاد

انتظار الإعلان الرسمي للتعاقد مع المغربي بادو الزاكي مديراً فنياً لإعلان القائمة الأخيرة، لا يعني أنه ساهم أو شارك في اختيار العناصر التي لم يشاهدها لضيق الوقت وتوقف الدوري السوداني، ليؤكد مدرب سابق للمنتخب الوطني أن الطريقة التي تم بها إعلان القائمة فيه إشارة واضحة لغياب فلسفة محددة من الاتحاد السوداني بالتنسيق مع الجهاز الفني في الاختيارات المطلوبة للاعبين.

وقال المدرب الذي فضل حجب اسمه في حديثه لـ «البيان»: حالة الإرباك هي الصورة التي يقدمها لنا الاتحاد السوداني في تعامله مع ملف المنتخبات الوطنية وعلى رأسها المنتخب الوطني الأول.

فلا توجد فلسفة أو رؤية واضحة لنعرف ماهو المطلوب أو ماهي المعايير التي وضعها الاتحاد، في البداية، وعندما أعلن المدير الفني السابق برهان تيه ومعاونه محسن سيد عن قائمة تم من خلالها التغيير الكامل لـ (جلد) المنتخب، ذكروا أن الفلسفة في الاختيارات تتوافق مع فلسفة الاتحاد السوداني في صنع فريق مستقبلي).

وأضاف المصدر عندما ساءت النتائج وتمت إقالة الجهاز الفني السابق، وتم الإعلان عن المدرب العام أو المدير الفني المكلف (إبراهومة)، بدا أنهم تجاوزوا طريقة الاختيارات السابقة، وقرروا دون إعلان قبل التعاقد مع المدير الفني الجديد (الزاكي) العودة للخيارات المرفوضة.

لقاء أطهر الطاهر

موقف مدافع الهلال والمنتخب الوطني أطهر الطاهر من الإدارة الفنية السابقة ورفضه الانضمام للمنتخب الوطني بسبب الخلافات، تغير مع الإدارة الفنية الجديدة، وتم الاجتماع مع اللاعب بحضور إداري من نادي الهلال، تم خلاله وضع النقاط على الحروف.

شيبوب وسيف تيري

شكلت عودة الثنائي شرف الدين شيبوب لاعب فريق (الطلبة العراقي) وسيف تيري لاعب فريق (فاركو المصري)، إضافة للمنتخب في عهده الجديد.

وظل شيبوب بعيداً عن قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة السابقة برؤية فنية، فيما أبعدت الإصابة الطويلة المهاجم المتميز سيف تيري، ويأمل بادو الزاكي أن يسهم في نجاحات مع المنتخب رغم التعقيدات التي تعيشها الكرة السودانية، وتمنى في المؤتمر الصحفي أن يكون فأل خير على الكرة السودانية.

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