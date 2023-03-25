مشاركة 8 أندية فقط.. موعد مباريات دوري السوبر الإفريقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية، موعد مباريات النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي، التي تنطلق بمشاركة 8 أندية فقط.

وبحسب النيجيري أوساسو أوبايوانا الصحفي في "بي بي سي"، المسابقة الجديدة ستشهد مشاركة 8 أندية فقط في نسختها الأولى، ويعتمد نظامها على خروج المغلوب (ذهاب وإياب)، انطلاقاً من ربع النهائي، مروراً بنصف النهائي، ووصولاً إلى المباراة النهائية".

وكتب أوبايوانا عبر حسابه على موقع "تويتر": "مباريات ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي ستقام من 20 إلى 27 أكتوبر 2023، على أن يلعب نصف النهائي من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، ويقام النهائي يوم 7 إلى 11 من الشهر نفسه".

وتابع: "الأندية الثمانية هي الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، والرجاء المغربي، وهورويا كوناكري الغيني، وهارت أوف أوك الغاني، وصن داونز الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني".

وكانت تقارير سابقة أكدت وجود عائقاً أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الحصول على راعي رسمي للبطولة، بجانب مشكلة تخص الرعاة، قبل أن تؤكد المؤشرات الأخيرة إلى الاستقرار على إقامة البطولة، بعد سلسلة من الأزمات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز