الزمالك يواجه أزمة «المليار»

المصدر: دبي - سارة عبد الباقي

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تعرض نادي الزمالك المصري لأزمة جديدة خلال الأيام الماضية، تمثلت في تسريب عقود الصفقات التي تعاقد معها النادي الأبيض سواء قبل انطلاق الموسم الجاري، أو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعاقد الزمالك في الميركاتو الصيفي، مع كل من نبيل عماد «دونجا» وعمر جابر من بيراميدز، ومصطفى الزناري وعمرو السيسي من طلائع الجيش، ومصطفى شلبي من إنبي، والبنيني سامسون أكينيولا من كاراكاس الفنزويلي، والمغربي زكريا الوردي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الرجاء المغربي، والسنغالي إبراهيما نداي كذلك في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع لوزيرن السويسري، ويوسف حسن من وادي دجلة، أما في انتقالات الشتاء، تعاقد الزمالك مع المغربي أحمد بلحاج من أسوان، وناصر منسي من البنك الأهلي، فيما تم إعادة محمود شبانة بعد قطع إعارته مع نادي سموحة.

ودفعت أزمة التسريبات ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، للتقدم بشكوى للنائب العام المصري ضد مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، الذي مازال يقضي عقوبة السجن لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الغريم التقليدي الأهلي، وجاء تحرك عباس لاتهام إدارة النادي بإهدار المال العام في 23 صفقة لفريق الكرة الأول خلال الموسم الحالي 2022 /‏2023، وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة الزمالك الحالي ارتكب مخالفات في التعاقد مع لاعبين جدد، وتعديل عقود بعض اللاعبين المتواجدين بالفريق، بقيمة مليار و45 مليوناً و837 ألف جنيه مصري، وهو رقم ضخم بالمقارنة مع ميزانية كرة القدم في مصر، وأضاف البلاغ أن العقود تضمنت مخالفات إدارية ومالية تثير شبهة الإضرار العمدي بأموال النادي، والاستيلاء عليها والتربح وتسهيل التربح للغير«.

ومع بداية تسريب العقود، وقبل فترة دخوله السجن، اتهم مرتضى منصور، ممدوح عباس، وهاني العتال نائب رئيس النادي السابق بتسريب العقود، كما علق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بتصريحين منعكسين، الأول قال فيه إن العقود المسربة مزورة وليست صحيحة، قبل أن يعود ويؤكد أنه من الطبيعي أن يتقاضى اللاعبون في فرق المقدمة بالدوري المصري والمتمثلة في الزمالك والأهلي وبيراميدز عقوداً بمبالغ مالية كبيرة، وهو التصريح الذي يشير إلى صحة المبالغ المالية المدونة في العقود المسربة حيث تشابهت جميعها في نفس الأمر، وهو حصول اللاعبين الجدد على مبالغ مالية كبيرة بالمقارنة مع إمكانياتهم الفنية التي لم ترض طموحات الجماهير وأشعلت غضبها، ولم تعوض النجوم الراحلين، أمثال طارق حامد لاعب اتحاد جدة الحالي، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الحالي، والتونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل الحالي.

بديل فيريرا

ولم تتوقف أزمات الزمالك عند هذا الحد، لكنها مازالت مستمرة داخل فريق الكرة الأول، فبعد أن تم اتخاذ قرار برحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، بسبب سوء النتائج على المستويين المحلي والقاري، ظهرت أزمة جديدة تتمثل في هوية المدرب القادم، وبحسب مصدر موثوق داخل إدارة الزمالك، هناك انقسام حالياً بشأن هذا الملف حيث يرغب مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول»نظرياً«بموجب لائحة وزارة الشباب كونه محكوماً عليه في قضية، وتم حبسه على إثرها، يرغب في تكليف مدرب محلي بالمهمة لنهاية الموسم على أن يكون واحداً من الثنائي خالد جلال أو أحمد حسام(ميدو)، في الوقت الذي يرغب فيه أمير مرتضى المسؤول عن إدارة الفريق، التعاقد مع مدرب أجنبي، ويكون اسماً كبيراً في عالم التدريب، بهدف التخطيط والتحضير من الآن للموسم الجديد، وهو أمر عائلي قد يحله الأب وابنه فيما بينهما، وفي كل الأحوال يظل الأمر المؤكد أن هذه المقترحات الشائكة سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة، بشكل رسمي.

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