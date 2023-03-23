محمد صلاح وزوجته في إعلان رمضاني بصوت عمرو دياب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طرحت إحدى شركات المحمول بمصر، إعلاناً جديداً بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، يشارك فيه نجم نادي ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح وزوجته وأبنتيه، ويقدم أغنية الإعلان التي تحمل اسم "شكراً من هنا لبكرة" الفنان عمرو دياب.

وتمثل فكرة الأغنية رسالة شكر موجهة لكل المساهمين في دعم من حولهم، بداية من الآباء مروراً بالأصدقاء والأزواج، وهي النماذج التي مثلتها مشاهد الإعلان.

وظهر في الجزء الأخير من الإعلان محمد صلاح مع زوجته وابنتيه مكة وكيان، كدليل على دعمهن له في مشواره المهني، حتى أصبح واحداً من أهم وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

وتفاعل عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان، حيث دشنوا وسماً باسم "شكراً عمرو دياب"، تصدر موقع "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن محمد صلاح يتواجد حالياً رفقة منتخب بلاده مصر، استعداداً لخوض مباراتي مالاوي، يومي 23 و28 مارس الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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