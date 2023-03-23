رغم اقترابه من التجديد مع الريال.. النصر السعودي يغري بنزيما براتب خرافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يجهز نادي النصر السعودي عرضاً كبيراً براتب خرافي، لإغراء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بالانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، ولم شمله مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سبق وتزاملا من قبل في صفوف ريال مدريد لعدة سنوات، وكونا ثنائية مميزة.

وبحسب شبكة "Sportskeeda"، فإن نادي النصر على استعداد لدفع 15 مليون يورو في الموسم الواحد لبنزيما، لضمه بعد انتهاء عقده مع الريال بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من محاولات إدارة الميرنغي في الفترة الحالية لتجديد عقد المهاجم الفرنسي.

وأشارت الشبكة إلى أن النصر السعودي يحاول جذب نجوم آخرين مثل سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وقالت الشبكة، أن في الوقت نفسه فتحت إدارة ريال مدريد محادثات رسمية مع بنزيما لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، مشيرة إلى أن الميرنغي يسعى للوصول إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي بخصوص ملف التجديد ويمدد التعاقد لموسم آخر على الأقل.

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