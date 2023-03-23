حرمان رئيس اتحاد الخرطوم من دخول الاستادات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني، قرارات صادمة بحق قيادات بارزة في اتحاد الخرطوم المحلي «أكبر الاتحادات المحلية في السودان»، أبرزهم رئيس الاتحاد المحلي السابق الشاذلي عبدالمجيد لمدة خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم وحرمانه من دخول جميع الاستادات،على خلفية الصراع الدائر بين الاتحادين السوداني والمحلي حول شرعية الاتحاد المحلي.

كما أوقفت اللجنة نشاط كل من جمال أحمد «الكيماوي» نائب رئيس اتحاد الخرطوم المحلي، والأعضاء أشرف مصطفى عدوي، عبدالرافع بخت، إبراهيم موسى أرباب، عصام العمدة، أبو القاسم العوض، خالد فتح الرحمن، عبدالعظيم بابكر، شمس الدين محمد علي، محمد عوض الله محمد، محمد جار النبي محمود، بشير محمد عبدالله القلع، طارق محمد حسن، سامي شبيكة الخليفة، وإسحاق حسن إسحاق. جاءت العقوبات بعد اتهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الخرطوم المحلي بمخالفتهم النظام الأساسي للاتحاد الوطني والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقيام انتخابات لم يعترف بها الاتحاد السوداني.

وقررت اللجنة شطب الدعوى في مواجهة عضو اتحاد الخرطوم الحكم الدولي السابق عبدالعزيز التوم.

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