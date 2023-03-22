رسمياً..الزمالك يُقيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم

المصدر: وكالات

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أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم انفصاله عن مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا اليوم الأربعاء بعدما ودع الفريق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر 2-صفر يوم الجمعة الماضي ليودع الفريق المصري البطولة ويبلغ بلوزداد دور الثمانية بعد أن رفع الفريق الجزائري رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وودع الزمالك متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط والمريخ السوداني الذي يملك خمس نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك على فيسبوك "شكرا فيريرا على كل ما قدمته لنادينا. نتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم" مصحوبة بصورة للمدرب البرتغالي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينفصل فيها الزمالك عن مدربه المخضرم هذا الموسم بعد أن انهيا ارتباطهما في أواخر يناير الماضي بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1 في الدوري.

وقرر الزمالك وقتها تعيين أسامة نبيه مدربا للفريق.

وبالفعل قاد نبيه الزمالك للفوز 2-1 على فيوتشر يوم 29 يناير الماضي بعد خمسة أيام من اقالة فيريرا، وكان أول انتصار للفريق في 2023 بعد ست مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

وشهدت‭ ‬هذه السلسلة خروجه من قبل نهائي كأس مصر على يد بيراميدز.

لكن بعد الفوز على فيوتشر، أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن عودة فيريرا بموافقة نبيه الذي سيعود لدور المساعد، بينما استبعد النادي بقية المساعدين الأجانب.

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