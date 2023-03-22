النيابة السودانية ترفع الحظر عن تيري

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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شطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الخرطوم، البلاغ الموجه ضد لاعب المنتخب السوداني وفريق فاركو المصري سيف تيري، بعد أن ثبت للنيابة أن اللاعب ليس مداناً باستلام مبلغ من مكتب أحمد التازي الرئيس الشرفي لنادي المريخ نظير تمديد عقده مع النادي، وأكدت النيابة أن اللاعب وقع بالفعل لنادي المريخ، ومنه انتقل لفريق فاركو المصري، وقام بالتسوية اللازمة، ومعه ينفي الاحتيال المذكور في البلاغ الذي تم توجيهه إليه سابقاً.

وخاطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الإدارة العامة للقوائم والسيطرة الهجرية بوزارة الداخلية السودانية، برفع الحظر عن اللاعب سيف تيري، الذي ينتظر أن يلحق ببعثة المنتخب السوداني في الغابون استعداداً لملاقاة منتخبها في تصفيات أمم أفريقيا.

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