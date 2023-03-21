حسم الصفقة لمدة 3 سنوات.. تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي للهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، تطورات جديدة بشأن الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن ميسي لن يجدد عقده مع باريس وسيرحل عقب نهاية الموسم الجاري، مشددة على إن اللاعب الأرجنتيني بات قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأكدت الصحيفة أن قرار ميسي بالانتقال للدوري السعودي تم حسمه من قبل اللاعب بعد صافرات الاستهجان التي طالته من جانب جماهير باريس سان جيرمان، خلال مواجهة رين الأخيرة بالدوري الفرنسي، مضيفة أن ميسي كان بين خيار الانتقال لواحد من ناديي الهلال أو الاتحاد، قبل أن ينجح الأول في حسم الصفقة لمدة 3 سنوات.

وكانت صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير باريس سان جيرمان ضد ميسي، جاءت بسبب تراجع النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا مبكراً، بخلاف مماطلته في تجديد عقده مع العملاق الفرنسي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، أن عدم اتفاق ميسي حتى الآن على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يدعم سيناريو رحيله عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

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