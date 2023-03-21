موعد خروج مرتضى منصور من السجن

المصدر: دبي - سلوى الذيباني

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أيام قليلة تفصلنا عن موعد خروج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري من محبسه بعد انتهاء عقوبة السجن لمدة شهر التي كانت وقعت عليه في وقت سابق.



وكانت محكمة النقض المصرية، أصدرت في وقت سابق حكما على مرتضى منصور بالسجن لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري.



وكتب محمود العسال رئيس اللجنة القانونية في نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مرتضى منصور سيخرج من محبسه يوم الأحد المقبل الموافق 26 الشهر الحالي، بعد انتهاء مدة الشهر.

وأضاف العسال أن مرتضى قام بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك وأنه سيقوم بإصدار قرارات حاسمة لتصحيح المسار فور خروجه.

ولم يتضح موقف مرتضى منصور من العودة لرئاسة نادي الزمالك بعد، في ظل تضارب الأنباء الصادرة من وسائل الإعلام المصرية حيث أفادت في بداية الأمر أن عقوبة السجن ستعزله من منصبه قبل أن تعود وتؤكد أن اللوائح لن تطيح بمنصور من منصبه.

ويعيش الزمالك أجواءً صعبة في الفترة الحالية، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوديع كأس مصر، بالإضافة إلى ابتعاده عن دائرة المنافسة على لقب الدوري.

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