منع تيري من السفر مع منتخب السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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منعت السلطات السودانية بمطار الخرطوم أمس سيف الدين تيري، لاعب فاركو المصري والمريخ السابق، من السفر مع المنتخب السوداني الذي غادر إلى الغابون لمواجهة منتخبها بعد غد ضمن تصفيات أمم أفريقيا، بسبب أمر قبض صادر بحق اللاعب على خلفية البلاغ المقدم ضده من مكتب الرئيس الفخري لنادي المريخ أحمد التازي، باستلام أموال من مدير مكتبه بالخرطوم نظير اللعب للمريخ لثلاث سنوات، ثم انتهاكه عقده مع النادي وتوقيعه عقداً مع نادي فاركو المصري. وسبق أن أصدر الاتحاد الدولي «فيفا» قراراً قبل عام ،بتغريم سيف تيري ونادي فاركو 500 ألف دولار لمخالفة اللاعب عقده مع المريخ.

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