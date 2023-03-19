بلماضي: عوار سينضم لتشكيلة الجزائر عندما يعود لمستواه

المصدر: وكالات

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أكد جمال بلماضي مدرب الجزائر اليوم الأحد أن حسام عوار سيشارك مع منتخب بلاده عندما يكون جاهزا بدنيا وفنيا وذلك بعد غيابه عن أول تشكيله بعد إعلان لاعب أولمبيك ليون اختيار تمثيل "محاربي الصحراء".

وسبق أن خاض اللاعب البالغ عمره 24 عاما مباراة واحدة مع فرنسا في أكتوبر 2020، لكن بعد سنوات من الجدل وعدم الانضمام لمنتخب فرنسا، نجح عوار في تغيير جنسيته الرياضية هذا العام.

لكن عوار غاب عن التشكيلة التي أعلنها بلماضي قبل مواجهتي النيجر ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في 23 و27 من الشهر الجاري.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي "عوار لديه الرغبة الكبيرة ليكون معنا، لقد قام بتغيير جنسيته الرياضية وهذا شيء جيد، وصوله للمنتخب الأول مع فرنسا، لم يأت هكذا فقط، في مثل هذا المستوى لا تعطى الهدايا وهذا دليل على أنه لاعب مميز ولديه إمكانات".

وواصل "عوار يشعر بأنه يستطيع تقديم أمور كثيرة مع المنتخب وربما أكثر من الآخرين وسيكون حاضرا معنا عندما يكون أفضل من الناحية البدنية ويعود إلى مستواه".

ودعم بلماضي التشكيلة بعدة لاعبين جدد منهم ظهير أيمن نادي باستيا كيفن فان دن خيركوف وظهير أيسر نانت جوان حجام ولاعب ولفرهامبتون واندرارز ريان آيت نوري.

كما شهدت التشكيلة وجود مهاجم نيس بدر الدين بوعناني ومهاجم تولوز فارس شعيبي.

وقال بلماضي "فارس شعيبي لاعب متعدد المراكز خاصة من ناحية الهجوم ووجوده معنا مهم.

"ستسمح المواجهتان أمام النيجر، للاعبين الجدد بالتعرف أكثر على الأجواء الأفريقية والاندماج تدريجيا مع البقية".

وأضاف بلماضي أن استبعاد لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي سعيد بن رحمة جاء نتيجة "لخيارات فنية، لا أستطيع استدعاء عدة لاعبين ينشطون في منصب واحد، والباب مفتوح للجميع".

وتتصدر الجزائر المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين، وقد تضمن بشكل مبكر الصعود بعد اللعب مع النيجر مرتين متتاليتين.

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