ياسر المسحل رئيسا لاتحاد الكرة السعودي حتى 2027

المصدر: وكالات

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أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم انفراد قائمة رئيس اتحاد اللعبة الحالي ياسر المسحل، بالترشح للانتخابات القادمة بعد أن تم اغلاق باب الترشح اليوم الأحد دون تقدم أي مرشح سوى المسحل .

وضمت قائمة المسحل لعضوية مجلس الإدارة كل من لمياء بنت بهيان لمنصب نائب الرئيس، كأول سيدة سعودية تتقلد المنصب منذ تأسيس اتحاد الكرة السعودي، وعضوية كل من خالد الثبيتي ونعيم البكر ونزيه النصر وخالد المقرن وعلي الشعيلان ومعيض الشهري وتركي السلطان وعبدالعزيز العفالق وعبدالله حماد .

كان المسحل فاز بالانتخابات بالتزكية شهر يونيو 2019 ، واستطاع تحقيق إنجازات غير مسبوقة للكرة السعودية بعد أن تصدر المنتخب السعودي مجموعته الآسيوية للوصول لكأس العالم 2022 والتي كانت تضم منتخبي اليابان واستراليا بجانب الصين وعمان وفيتنام.

كما حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على الأرجنتين في مستهل مشاركته بالمونديال الأخير ، بجانب وصول منتخب السعودية لأولمبياد طوكيو بعد فوزه بكأس آسيا تحت 23 عاما بجدارة ودون خسارة أي مباراة، كما فاز منتخب الشباب بكأس البطولة العربية لعامين متتاليين 2021 2022.

وشهدت مسيرته القيادية اطلاق اول استراتيجية للكرة السعودية وافتتاح مكاتب محلية لاتحاد اللعبة ، والنجاح في استضافة كأس آسيا 2027 وكأس آسيا للسيدات 2026 وتأسيس أول منتخب نسائي سعودي واطلاق أول دوري نسائي محلي، والنجاح في كسب استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2024 ، بالإضافة لفوز المسحل بعضوية مجلس فيفا في الانتخابات الآسيوية الأخيرة.

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