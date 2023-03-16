الدوري السعودي.. إيقاف طارق حامد

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب وسط اتحاد جدة طارق حامد مباراة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال سعودي، بسبب ارتكابه لسلوك غير رياضي.

وأظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء بربع نهائي كأس الملك، تفوه طارق حامد بلفظ غير لائق ضد حارس مرمى الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش، الأمر الذي دفع لجنة الانضباط لإصدار هذا القرار.

وجاء بيان الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كالتالي:

"إيقاف لاعب نادي الاتحاد طارق حامد مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا القرار غير قابل للاستئناف".

وكان نادي الاتحاد تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الفيحاء حامل اللقب بركلات الترجيح 3/4.

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