رسميا.. الأهلي والهلال والوداد يشاركون في مونديال الأندية 2025

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا تأهل فرق: الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي إلى نسخة 2025 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستكون الأولى بالنظام الجديد للبطولة.

وكان مجلس إدارة الفيفا حدد خلال اجتماعاته بالعاصمة الرواندية كيجالي معايير التأهل للبطولة من كل الاتحادات القارية الستة قبل أن يكشف رسميا عن تأهل 9 فرق رسميا حتى الآن إلى هذه البطولة، وذلك قبل عامين كاملين من إقامتها.

وتقام فعاليات كأس العالم للأندية بجاية من 2025 بنظام جديد، ويشارك فيها 32 ناديا يمثلون جميع الاتحادات القارية الستة إضافة إلى البلد المضيف.

وأوضح الفيفا أن الاتحادات القارية، التي خُصِّص لها أكثر من 4 مقاعد، سيتأهل منها أبطال النسخ الـ4 (من 2021 إلى 2024) من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية، وبالنسبة للاتحادات القارية التي خُصِّصت لها 4 مقاعد، يتأهل أبطال النسخ الـ4 نفسها من أهم بطولة قارية على مستوى الأندية.

وفي الاتحادات القارية التي خُصِّص لها مقعد واحد، يتأهل النادي صاحب الترتيب الأعلى من بين أبطال النسخ الـ4 نفسها من أهم بطولة قارية للأندية، ويتم لاحقا تحديد معايير اختيار الفريق الممثل للبلد المضيف للبطولة.

وبناء على هذه المعايير المحددة للتأهل، أعلن الفيفا عن تأهل 9 أندية رسميا حتى الآن إلى نسخة 2025؛ ويأتي في مقدمتها الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021 والأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020-2021 والوداد البيضاوي بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.

كما ضمن التأهل لنفس النسخة كل من مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي بطلي دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) لعامي 2021 و2022 على الترتيب وبالميراس وفلامنجو البرازيليين بطلي كأس ليبرتادوريس لعامي 2021 و2022 على الترتيب وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بطلي دوري أبطال أوروبا لنفس العامين على الترتيب.

وتحسم باقي المقاعد في البطولة من خلال البطولات القارية للأندية في العامين الحالي والمقبل.

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