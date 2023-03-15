بسبب الأهلي المصري.. "صن داونز" يحيل خالد علي إلى التحقيق

المصدر: البيان

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أحال نادي صن داونز الجنوب إفريقي ،المنسق العام المصري خالد علي ، بسبب تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور المقبل، حيث يتقدم على الهلال الوصيف بنقطة واحدة، ويجمعهما لقاء في السودان يوم السبت المقبل.

وقال صن داونز في بيان رسمي إن إدارة النادي، أحالت خالد علي للتحقيق بعدما نما لعلمها دخوله في بعض المناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بناديي الأهلي والهلال، قد تتعارض مع أخلاقيات وقواعد صن داونز.

وكشف صن داونز، أنه أصدر تعليماته لخالد علي بالعودة من السودان لجنوب إفريقيا، من أجل الخضوع لتحقيق فوري وعاجل لكشف الحقائق كاملة، حيث يتصرف النادي في ضوء هذه الأنباء ببالغ الجدية.

وأكد صن داونز، في بيانه أنه سينشر كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، بمجرد الانتهاء من نتائج التحقيقات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وفقا لمصادر أنباء إفريقية، وحسابات لصحفيين رياضيين أفارقة، فإن خالد علي، شارك في "مساحة" على موقع تويتر، تضم مشجعي الأهلي ، قال فيها "لو طلب مني شخصيا، أن أساعد الأهلي على تحليل طريقة لعب الهلال السوداني، سأقوم بذلك. "لدي كل البيانات (حول الهلال)، وأستطيع بلا أي مشكلة أن أوفرها للأهلي قبل مباراتهم الأخيرة أمام الهلال".

وتأهل فريق صن داونز بشكل رسمي إلى دور الـ 8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة آخر مباراتين في المجموعة، فيما يأتي فريق الهلال وصيفًا برصيد 9 نقاط ثم الأهلي ثالثا برصيد 4 نقاط وأخيرًا القطن بدون رصيد من النقاط.

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