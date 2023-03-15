يتفوق على راتب رونالدو.. الهلال السعودي يغري ميسي بعقد كبير

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي الهلال السعودي يسعوا بقوة لحسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، استغلالا لنهاية تعاقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة الهلال السعودي جهزت عرضاً لميسي بقيمة 220 مليون يورو، يحصل عليها النجم الأرجنتيني في الموسم الواحد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إن الهلال أضاف مبلغ 20 مليون يورو، زيادة في راتب ميسي عن غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو الذي يحصل على راتب سنوي مع النصر السعودي، قدره 200 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن عرض الهلال لميسي سيكون لمدة موسم واحد، وليس موسمين ونصف كما هو الحال بين النصر ورونالدو، مشيرة إلى أن هناك رغبة كبيرة للجمع بين ميسي ورونالدو في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد نجاح النصر في التعاقد مع رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز