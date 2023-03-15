تطورات صادمة.. اعتقال نجل رامون دياز مدرب الهلال بتهمة قتل زوجته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت واقعة الحادث الخطير الذي تعرض له نجل مدرب الهلال السعودي رامون دياز في بلاده الأرجنتين، تطورات صادمة.

وكان رامون دياز تلقى خبراً صادماً، عقب انتهاء مباراة الهلال أمام الفتح، مساء أمس الثلاثاء، في ربع نهائي بطولة كأس الملك، بتعرَّض نجله ميشيل، لحادث سير خطير بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، أسفر عن وفاة زوجته، فيما تم نقل ميشيل إلى المستشفى، ومعه نجله الصغير البالغ من العمر 8 سنوات، حسب ما أعلنته قناة "tycsports" الأرجنتينية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة، حيث أعلنت شبكة "Radio Mitre" الأرجنتينية، أن المدعي العام أمر باعتقال نجل رامون دياز عقب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الأخير وجه لنجل دياز تهمة القتل المزدوج بعد أن أثبتت التحريات انشغال ميشيل بهاتفه أثناء القيادة ما أدى إلى وقوع الحادث، الذي أسفر عن وفاة زوجته وسائق السيارة الأخرى التي اصطدمت به.

وأكدت الشبكة أن دياز الأبن سلك طريقاً معاكساً للابتعاد عن الازدحام، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وأشارت الشبكة إلى أن ميشيل، يعاني من كسر في عظم الفخذ وكدمة قوية في الصدر، أما حفيد رامون دياز فتم تحويله إلى فريق طب نفسي، بعد وفاة والدته تحت أنظاره.

ومن جانبه، قدم نادي الهلال السعودي التعزية والمواساة لرامون دياز، وأعلن الهلال مغادرة المدرب الأرجنتيني إلى بلاده من أجل مساندة أسرته في هذه الظروف الصعبة.

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