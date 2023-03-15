فضة وكريستال.. إعادة مسروقات فيلا محمد صلاح والقبض على المتهمين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وإعادة المسروقات، التي جاء بينها ميدالية فضية، وقطعة من الكريستال.

وكانت فيلا محمد صلاح بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة تعرضت للسرقة قبل يومين، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من ابن خال محمد صلاح، يفيد بأنه أثناء مروره ناحية الفيلا، وجد إحدى النوافذ مفتوحة، وانتابه شعور بالشك، فأحضر المفاتيح ودخل الفيلا ليجد أن هناك بعثرة في محتوياتها وسرقة أجهزة من إحدى الحجرات.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء:

"في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الجاري من مدير أعمال أحد لاعبي كرة القدم، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير، تمكنا من تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني المشار إليه ومقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتكبت بتاريخ 2 مارس الجاري، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا المشار إليها والدلوف للداخل وارتكاب الواقعة، وتم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية، ميدالية فضية، قطعة من الكريستال، عدد من أجهزة الريسيفر)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

يذكر أن محمد صلاح يستعد لقيادة فريقه ليفربول في مباراة الليلة أمام ريال مدريد بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو، علماً بأن مباراة الذهاب التي استضافها ملعب أنفليد انتهت لصالح الميرنغي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

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