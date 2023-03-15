العراق إلى نهائي كأس آسيا للشباب

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل منتخب شباب العراق لكرة القدم، إلى نهاني كأس آسيا إثر الفوز على نظيره الياباني بالركلات الترجيحية 5/3 بعد التعادل 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي من زمن المباراة التي جرت اليوم الأربعاء في أوزبكستان ضمن نصف نهائي البطولة، التي سبق وأن فاز اسود الرافدين بلقبها 5 مرات.

وفي الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، سجل لاسود الرافدين، على جاسم "ق12"، ومحمد جميل "ق103"، فيما سجل لليابان، تاكاتورا إيناجا "ق83"، وناوكي كومادا "ق118"، وفي الركلات الترجيحية، سجل للعراق، أزهر علي وسجاد مهدي وعلي جاسم وكاظم رعد وعبدالرزاق قاسم و، ولليابان، كومادا وتاكاشي وايناجا.

وينتظر منتخب العراق في نهائي البطولة القارية، الفائز من مباراة أوزبكستان وكوريا الجنوبية، حيث تأهلت المنتخبات الأربعة معا إلى نهائيات كأس العالم المقرر لها في اندونيسيا مايو المقبل.

وبدأ منتخب شباب العراق، والذي يقوده طاقم فني وطني يتقدمه عماد محمد، نجم كرة القدم العراقية السابق، مشواره في بطولة آسيا المتواصلة حاليا في اوزبكستان، بالفوز بهدفين دون رد على اندونيسيا، والخسارة بهدف دون رد أمام اوزبكستان، والتعادل مع سوريا بهدف لمثله، والفوز على إيران بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز