إثر حادث مروّع.. نقل نجل مدرب الهلال السعودي للمستشفى ووفاة زوجته

المصدر: البيان

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تلقى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، صدمة قوية، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الفتح، مساء أمس، في ربع نهائي بطولة كأس الملك.

وبحسب قناة "tycsports" الأرجنتينية، تعرَّض ميشيل، نجل رامون دياز، لحادث سير خطير بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، أسفر عن وفاة زوجته، فيما تم نقل ميشيل إلى المستشفى، ومعه نجله الصغير البالغ من العمر 8 سنوات.

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والفتح، ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، جاء إلغاؤه بسبب حالة رامون دياز، بعدما علم بنبأ الحادث.

يُذكر أن مباراة الهلال والفتح انتهت بفوز الأول 1/3، حيث تقدم الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق محمد كنو، وبعد 10 دقائق أدرك الفتح التعادل عن طريق فراس البريكان.

وفي الدقيقة 48، أعاد البرازيلي ميشيل ديلغادو التقدم للزعيم الأزرق، وعزز النيجيري أوديون إيغالو تقدم الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 84، ليتأهل الهلال لملاقاة الاتحاد على ملعب الجوهرة في نصف نهائي كأس الملك.

أما المواجهة الأخرى فستكون بين النصر والوحدة على ملعب مرسول بارك.

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