رونالدو يواجه خطر الغياب عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، خطر الغياب عن مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر تأهل للدور نصف النهائي لمواجهة الوحدة عقب الفوز على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

وشهدت المباراة حصول رونالدو على بطاقة صفراء بعد احتجاجه على حكم اللقاء أندريس تريمانيس، عقب اطلاقه صافرة نهاية الشوط الأول.

وجاء غضب كريستيانو رونالدو تجاه الحكم تريمانيس احتجاجاً على إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول خلال هجمة مرتدة سريعة للنصر قادها رونالدو من منتصف الملعب، إلا أنه تفاجئ بصافرة انتهاء الشوط، ورد الحكم تريمانيس على احتجاج رونالدو بمنحه البطاقة الصفراء قبل الخروج من الملعب وسط محاولات من لاعبي النصر لتهدئة قائد الفريق وامتصاص غضبه.

وحال حصول رونالدو على بطاقة صفراء جديدة في مواجهة الوحدة المقبلة، سيغيب عن النصر في النهائي إذا تأهل العالمي لهذا الدور على حساب الوحدة، الذي صعد لمواجهة النصر في نصف النهائي بعد الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن أهداف النصر في مرمى أبها جاءت عن طريق سامي النجعي عقب مرور 10 ثوان فقط على انطلاقة المباراة ليصبح أسرع هدف في تاريخ مسابقة كأس الملك، وسجل هدف النصر الثاني لاعب الوسط عبدالله الخيبيري في الدقيقة 21 بصناعة من الظهير الإيسر كونان، بينما سجل المهاجم محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 49 بالشوط الثاني، فيما سجل هدف أبها الوحيد المهاجم عبدالفتاح آدم في الدقيقة 69 لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وغاب رونالدو عن التسجيل مع النصر للمباراة الثالثة على التوالي.

ويأمل النصر في الوصول بعيداً في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لتحقيق اللقب الأول هذا الموسم مع القائد كريستيانو رونالدو، المنضم للفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.

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