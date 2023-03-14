منها ريال مدريد والأهلي المصري.. 4 فرق تضمن مشاركتها في كأس العالم للاندية 2025

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، آلية اختيار الأندية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025، التي ستقام بمشاركة 32 نادياً لأول مرة.

وفي بيان رسمي، كشف "فيفا" القواعد التي تم اعتمدها بشأن النظام الجديد المُعتمد لكأس العالم للأندية، التي تمنح الأهلي المصري حق المشاركة في هذه النسخة، بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 2021، التي فاز بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وكذلك الوداد المغربي صاحب لقب نسخة 2022، كما حسم تشيلسي وريال مدريد تواجدهما في نسخة كأس العالم للأندية 2025 أيضاً، بصفتهما بطلا دوري أبطال أوروبا عامي 2021 و2022.

وتأكد مشاركة رباعي أبطال أوروبا من 2021 إلى 2024، في كأس العالم للأندية بشكلها الموسع، وبنفس آلية حسم تشيلسي وريال مدريد تأهلهما.

وستقام نسختي 2023 و2024 من كأس العالم للأندية بشكلها المعتاد بمشاركة سبعة فرق، بينما تنطلق النسخة الموسعة في 2025 ثم كل أربع سنوات أي أن النسخة التالية لها في 2029، فيما ستقام بشكلها الطبيعي بمشاركة سبعة أندية خلال الأربع سنوات أي أعوام 2026 و2027 و2028 ولكن مع تغيير أسمها، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك".

وتنقسم الأندية الـ 32 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي، 12 من أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 من أمريكا الشمالية، 4 من آسيا، 4 من إفريقيا، فريق من أوقيانوسيا، فريق من الدولة المستضيفة.

وجاء بيان "فيفا" كاملاً، على النحو التالي:

بعد الموافقة على إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً والتي ستقام كل أربع سنوات اعتباراً من يونيو 2025، وافق مجلس "فيفا" بالإجماع على الآلية الرئيسية للوصول بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة على أساس المعايير الرياضية، يتم اختيار خلال فترة الأربع سنوات من المواسم المنتهية في 2021 وحتى 2024 وهي كما يلي:

- بالنسبة إلى الاتحادات التي تؤهل أكثر من 4 أندية

وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من دوري الأبطال والفرق الإضافية يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي بناء على نفس فترة الأربع سنوات

- بالنسبة إلى الاتحادات القارية ذات 4 مقاعد

وصول أبطال النسخ الأربعة السابقة من مسابقة دوري الأبطال

- بالنسبة إلى الاتحاد ذات المقعد الواحد

الوصول للنادي الأعلى تصنيفاً بين أبطال مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد خلال فترة أربع سنوات

- بالنسبة للبلد المضيف

سيتم تحديد وصول النادي في مرحلة لاحقاً وفقاً لمعايير محددة

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