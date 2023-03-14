والد ميسي يصل السعودية.. والهلال يعرض مبلغاً خرافياً لضمه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إلى المملكة العربية السعودية، وسط تكهنات كبيرة بوجود مفاوضات مع أحد الأندية هناك، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر الإعلامي أحمد العجلان، صوراً لوصول والد ميسي إلى المملكة عبر حسابه على "تويتر"، وكتب عليها: "رئيس أكاديمية مهد الرياضية الأستاذ عبدالله حماد وأحد المقربين من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، يلتقي والد الاسطورة ليونيل ميسي الذي يعتبر وكيل أعماله في الأراضي السعودية".

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن وصول والد ميسي إلى السعودية، قد يسفر عن مستجدات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن نادي الهلال السعودي عرض مبلغاً ضخماً على ميسي يبلغ 300 مليون يورو في الموسم الواحد.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحتوي عقده على بند يسمح بتمديده لموسم جديد حال موافقة الطرفين.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالميين جدد للدوري السعودي، بعد النجاح في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف نادي النصر، يناير الماضي.

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