بادو الزاكي: أتمنى أن أكون فأل خير على الكرة السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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قدم الاتحاد السوداني لكرة القدم المغربي بادو الزاكي المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، وعبر الزاكي خلال مؤتمر صحافي بحضور معتصم جعفر رئيس الاتحاد عن ارتياحه للتعاقد وتدريب منتخب طموح ومتطور وله الرغبة في تحقيق النجاح، وتمنى أن يكون فأل خير للكرة السودانية وأن يستكمل المنتخب مشواره بنجاح في تصفيات أمم أفريقيا حتى يصل إلى نهائيات (كان)، وقال الزاكي إنه جاء من أجل العمل والاجتهاد وتحقيق النجاح، وأنه سيعمل بإصرار من أجل التغلب على الصعاب التي ستواجهه.

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