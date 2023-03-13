النقبي حكماً لـ «المحرق والسيب» بكأس الملك سلمان

المصدر: دبي - البيان

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كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقماً تحكيماً دولياً إماراتياً، بقيادة عادل النقبي، لإدارة مباراة المحرق البحريني والسيب العُماني، المقررة الثلاثاء في استاد علي بن حمد، بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ويضم الطاقم عادل النقبي «ساحة» علي راشد النعيمي «مساعد أول»، سبت عبيد «مساعد ثان»، عمر آل علي «حكم رابع»، منصور الحربي «مراقب»، فهد العريني من السعودية مراقباً للحكام.

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