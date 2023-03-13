الكويت الكويتي يرتب أوراقه لمواجهة الساورة الجزائري

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي أجواء مواجهة الساورة الجزائري المقرر لها الأربعاء، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والتي ستقام باستاد نادي الكويت، ويديرها الطاقم السعودي بقيادة فيصل البلاوي حكم ساحة ويعاونه هشام الرفاعي وفيصل القحطاني وسامي الجريس حكماً رابعاً.

ومن المقرر وصول طاقم التحكيم غداً، وطالب البحريني علي عاشور مدرب نادي الكويت اللاعبين بضرورة إغلاق ملف المنافسات المحلية والتركيز على مواجهة الساورة لتحقيق فوز يمنح «عميد» الكويت الأفضلية قبل مواجهة العودة في الجزائر المقرر لها 21 مارس الجاري، كون المواجهات العربية وخصوصاً أندية شمال أفريقيا تحتاج للتركيز، واستغلال أنصاف الفرص مع الحفاظ على نظافة الشباك.

وحاول عاشور خلال الحصص التدريبية التي خاضها الفريق عقب انتهاء مواجهة السالمية في الجولة الأخيرة للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدما كان متأخراً بهدفين، لينجح السالمية في تصحيح الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق نزيف عدد كبير من النقاط، كانت كفيلة بخوض الملحق لتحيد بطل الدوري برصيد متسع مع أقرب منافسيه، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه كاظمة والقادسية 29 نقطة لكل منهما.

وتابع الجهاز الفني عدداً من اللقاءات الأخيرة التي خاضها المنافس على مستوى الدوري والكأس، للوقوف على مستوى اللاعبين، وتحديد نقاط الضعف التي سيلعب عليها، بجانب نقاط القوة التي يرغب في إيقافها حتى يخرج بنتيجة إيجابية، لحجز بطاقة التأهل للتمهيدي الثاني.

ومن جانب آخر يخوض فريق الساورة الجزائري تدريبه اليوم على الملعب الفرعي باستاد جابر الدولي بعدما وصلت البعثة ظهر أمس للكويت وخاض الفريق التدريب بعدما رفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لتجهيز الصفوف قبل اللقاء خصوصاً أن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة دفعته للابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري، وسيكون التدريب الأخير للفريق الجزائري غداً على استاد نادي الكويت في كيفان بتوقيت إقامة المباراة نفسه.

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