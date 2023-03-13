وليد الركراكي: حكيمي برئ حتى تثبت إدانته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن الدولي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، المتهم في قضية اعتداء على فتاة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال الركراكي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين: "ندعم أشرف حكيمي، بناء على مبدأ أن الشخص برئ حتى تثبت إدانته، كل المغاربة يدعمون أشرف".

وأضاف: "سيكون الأمر مفيداً بالنسبة لأشرف حكيمي أن يأتي إلى المغرب ليحصل على الدعم، إنه لاعب قوي داخل وخارج الملعب، أشرف هادئ تواصلت معه مؤخراً وطالبته بالتركيز في كرة القدم فقط".

وعن استبعاد يحيى جبران لاعب وسط الوداد من قائمة منتخب المغرب لمواجهة البرازيل الودية، قال الركراكي: "مستوى يحيى جبران فاجأني ليس يحيى الذي أعرفه، عليه أن يجتهد أكثر كي ينضم إلى صفوف المنتخب".

وأتم الركراكي، قائلاً: "أنا لا أذهب إلى أي لاعب لإقناعه بتمثيل منتخب المغرب، لم ولن تكون تلك طريقتي في العمل، دوري أن أتواصل مع اللاعبين وأقدم لهم مشروعاً وأخبرهم أنهم سيحضرون للعب بجوار لاعبين كبار، هذا المنتخب وقبل أن يكون رابع العالم ضمن أفضل 11 منتخباً في التصنيف، شرف لأي لاعب أن يحمل قميصه، أنا مقتنع بذلك".

يذكر أن أشرف حكيمي يواجه أزمة تهدد مستقبله، وذلك بعدما أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنه متهم في قضية اغتصاب، حيث تقدمت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا ببلاغ إلى الشرطة، تتهم فيه حكيمي بالاعتداء عليها.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة الفرنسية، تعرف حكيمي على الشابة عبر تطبيق "إنستجرام" 16 يناير الماضي، ويوم 25 فبراير الجاري، ذهبت إلى منزله ليلاً، على متن سيارة خاصة طلبها اللاعب، وخرجت الأمور عن السيطرة في منزل حكيمي حسب أقوال الفتاة، إذ تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.

وأكدت الصحيفة أن مكتب المُدعي العام تولى ملف القضية، ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.

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