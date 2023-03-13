النصر ورونالدو لتعويض خيبة الدوري

المصدر: الرياض - أ ف ب

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يسعى النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعويض خيبة خسارة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، ببلوغ نصف نهائي كأس الملك عندما يستضيف أبها في ربع النهائي غداً، فيما يحل الاتحاد المتصدر على الفيحاء حامل اللقب اليوم.

وتنازل النصر عن الصدارة بخسارته أمام الاتحاد 0- 1 الخميس، ليتصدر الأخير الدوري بفارق نقطة.

وسيحاول «العالمي» مصالحة جماهيره من خلال بلوغ نصف نهائي الكأس عندما يلاقي أبها الـ12 في ترتيب جدول الدوري.

كما تنتظر الهلال مهمة ثأرية أمام ضيفه الفتح عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد غداً.

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