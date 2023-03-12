رونالدو والنصر لتعويض خيبة الدوري وبلوغ نصف نهائي كأس ملك السعودية

المصدر: وكالات

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تعويض خسارة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم هدف يسعى إليه فريق النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يخوض ربع نهائي كأس الملك عندما يستضيف أبها بعد غدٍ الثلاثاء، فيما يحل الاتحاد المتصدر على الفيحاء حامل اللقب الإثنين، ويتطلع النصر إلى بلوغ نصف نهائي الكأس بغية تعويض تراجعه عن صدارة الدوري التي تنازل عنها بخسارته أمام مطارده المباشر الاتحاد 1-0 الخميس الماضي الذي بات يتقدم عليه بفارق نقطة.

ورغم هذه الانتكاسة، يتمسك الاتحاد بمسعاه نحو لقبه الاول في الدوري منذ عام 2019 مع تبقي 10 مراحل على النهاية.

سيحاول مصالحة جماهيره أولا من خلال بلوغ نصف نهائي الكأس عندما يلاقي أبها صاحب المركز الثاني عشر في الدوري.

ويأمل رونالدو الذي وصل بصفقة خيالية الى النصر مطلع العام في معانقة الشباك مجددًا، بعدما غاب عن التهديف في آخر مباراتين ضد الباطن والإتحاد وسجل 8 أهداف مع الفريق حتى الآن.

وسيفتقد النصر لجهود البرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر هدافي الدوري (13) والأرجنتيني بيتي مارتينيس للاصابة.

ورغم أن النصر توج بلقب كأس الملك في ست مناسبات، يعود اللقب الاخير للعام 1990، علمًا ان المسابقة توقفت بين 1991 و2007.

ثأر مزودج

أما الاتحاد المنتشي من تربعه على صدارة الدوري متمسكًا بحلم التتويج الاول منذ 2009، يحل على الفيحاء حامل اللقب الاثنين متطلعًا للثأر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسقط الاتحاد أمام منافسه 1-0 في نصف نهائي الموسم الماضي بهدف سجله محمد أبو سبعان كان كافيًا لصعود البرتقالي للمباراة النهائية والتتويج على حساب الهلال.

بدوره، يملك الفيحاء مهمة ثأرية بعد خسارته مباراة الكأس السوبر ضد الاتحاد هذا الموسم. وبلغ ربع نهائي الموسم الحالي بفوزه على الخليج 3-1، فيما تأهل الاتحاد على حساب الشباب بفضل ركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1.

ومع أن نتائج الفيحاء تحسنت في الفترة الأخيرة ونجح في الابتعاد عن صراع الهبوط في الدوري، خسر مباراته الأخيرة أمام الشباب 2-3.

يملك لاعبين مميزين أمثال حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو والنيجيري انتوني نواكايمي والاسباني فيكتور رويز وسامي الخيبري وسلطان مندش.

في المقابل، يقدم الاتحاد موسمًا رائعًا، فبعد تتويجه بلقب الكأس السوبر وخطفه صدارة الدوري من النصر، يتطلع إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي الكأس.

ويضم الاتحاد في صفوفه مجموعة كبيرة من الأسماء المميزة أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه كورنادو ورومارينيو، والمصري احمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله واحمد شراحيلي ومدالله العليان وعبدالعزيز البيشي.

الهلال للمواصلة

وتنتظر الهلال مهمة ثأرية أمام ضيفه الفتح عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد الثلاثاء.

وسقط الهلال على أرضه أمام منافسه 2-1 الاثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة بالدوري.

ويغيب عن الهلال الذي يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا المالي موسى ماريغا وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح سالم الدوسري الذي غاب عن مواجهة التعاون في الدوري بسب الإصابة.

في المقابل يقدم الفتح مستويات كبيرة ونتائج إيجابية، ويأمل في تجاوز عقبة مضيفه وتكرار فوزه على خصمه في أقل من أسبوع.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد الفوز على الاتفاق 4-0، فيما تأهل الفتح بعد الفوز على الطائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ويبحث الوحدة وضيفه الباطن عن بطاقة العبور عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في أول مواجهة تجمعهما في مسابقة كأس الملك.

وكانت المباراة مقررة الاثنين، لكن تم تأجيلها بعدما أعلن الباطن عبر حسابه على تويتر "نظرًا لظروف الطيران تم تأجيل مغادرة الفريق الاول الى مدينة جدة" القريبة من مكة.

وتأهل الوحدة لهذا الدور عقب فوزه على ضمك 1-0، بينما تأهل الباطن إثر تغلبه على الرائد بنفس النتيجة.

ولم يخسر الوحدة أي مباراة في آخر أربع مراحل في الدوري حيث فاز في واحدة وتعادل في ثلاث، أبرزها أمام الهلال، ويحتل المركز الثالث عشر ويقاتل للابتعاد عن صراع الهبوط.

واستعاد الوحدة في الأيام الماضية عددًا من لاعبيه المصابين، واصبح مكتمل الصفوف التي يبرز فيها حارسه المغربي منير المحمدي ومواطنه فيصل فجر والبرازيلي انسيلمو دي مورايش والكوستاريكي أوسكار دوارتي، وعبدالله الحافظ ووليد باخشوين.

وبعد سلسلة طويلة من النتائج السلبية التي لم يحقق خلالها أي فوز، عاد الباطن من بعيد وسجل فوزين في آخر ثلاث مباريات، لكنه مازال يقبع في ذيل الترتيب، ويطمح في مواصلة مشواره في الكأس لتعويض خيبة الدوري.



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