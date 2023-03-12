سرقة فيلا محمد صلاح بمصر

المصدر: البيان

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تعرضت فيلا محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، للسرقة.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من ابن خال محمد صلاح، يفيد بأنه أثناء مروره ناحية الفيلا، وجد إحدى النوافذ مفتوحة، وانتابه شعور بالشك، فأحضر المفاتيح ودخلها ليجد أن هناك بعثرة في محتوياتها وسرقة أجهزة من إحدى الحجرات.

وانتقلت الشرطة لمقر الفيلا، وبدأت في سؤال أفراد الحراسة في المنطقة، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وقامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد كافة المسروقات، والعثور على الجناة.

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