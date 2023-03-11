العراق يهزم إيران ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم

المصدر: دبي-علي شدهان

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تأهل منتخب شباب العراق لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم المقرر لها في اندونيسيا مايو المقبل، بعد فوزه الثمين على نظيره الإيراني بهدف دون رد بامضاء نجمه علي جاسم في الدقيقة 90 من زمن المباراة التي جرت اليوم السبت في أوزبكستان ضمن ربع نهائي بطولة آسيا للشباب، ليضمن أسود الرافدين التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية والمنافسة على لقبها.

ويقود منتخب شباب العراق، طاقم تدريب وطني يتقدمه عماد محمد، نجم كرة القدم العراقية السابق.

وبارك أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، بتأهل شباب العراق إلى نهائيات كأس العالم، معتبرا التأهل انجازا مهما للكرة العراقية، فيما حرص عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، على تهنئة اللاعبين، وجهازهم الفني، مثمنا الجهد الكبير الذي قدموه خلال المباراة أمام إيران.

وبدأ منتخب شباب العراق، مشواره في بطولة آسيا المتواصلة حاليا في اوزبكستان، بالفوز بهدفين دون رد على اندونيسيا، والخسارة بهدف دون رد أمام اوزبكستان، والتعادل مع سوريا بهدف لمثله، ليتأهل العراق ثانيا عن مجموعته الأولى، ويقابل إيران في ربع نهائي البطولة، ويحقق الفوز بجدارة اليوم السبت.

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