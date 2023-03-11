رحيمي وزيزو ضمن أفضل 100 صانع لعب في العالم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تواجد أحمد سيد «زيزو» لاعب الزمالك المصري، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين، ضمن قائمة أفضل 100 صانع ألعاب في العالم، وفقاً للتمريرات الحاسمة التي قام بها اللاعبون في الدوريين المصري وأدنوك للمحترفين لمدة عام كامل من أول مارس 2022 إلى 1 مارس الجاري.

وأصدر موقع «سي أي إي إس»، قائمة بأفضل 100 صانع ألعاب من خلال تمريرات الدوري المحلي التي قدمها لاعبون في 75 بطولة دوري حول العالم خلال آخر 365 يوماً، واحتل «زيزو»، المركز التاسع في تلك القائمة بـ19 مساعدة، فيما جاء رحيمي في المركز 46 بـ12 مساعدة. ويتصدر تلك القائمة كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، متقدماً على عثمان ديمبيلي وليونيل ميسي، من خلال ترجيح عدد التمريرات الحاسمة مع عدد المباريات التي تم لعبها.

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