سيطرة مطلقة..مهرجان أهداف للهلال في مرمى التعاون بالدوري السعودي

المصدر: وكالات

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اكتسح الهلال حامل اللقب مضيفه التعاون برباعية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الهلال بثنائية النيجيري أوديون ايغالو (32 و45) وسجل البرازيلي ميشيل ديلغادو الثالث (51) فيما أضاف محمد القحطاني الرابع (90).

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.

سيطر الهلال على المباراة وسدد ديلغادو كرة في يد الحارس مايسلون (11).

توغل ايغالو في دفاع التعاون واستلم كرة من سلمان الفرج سددها مباشرة الى يمين الحارس مايلسون (32).

وانطلق سعود عبدالحميد في الجهة اليمنى الاضعف في التعاون ومرر الكرة الى البيروفي كاريو لعبها عرضية لايغالو الذي سددها مسجلا الهدف الثاني للهلال (45).

وجاء الثالث عندما توغل ديلغادو بكرة من على يمين مرمى التعاون وسددها قوية (51).

واختتم الهلال المهرجان التهديفي عندما تلقى البديل محمد القحطاني كرة عرضية سددها قوية الى يسار مايلسون (90).

وخطف الفتح نقطة ثمينة من أبها بعدما أدرك التعادل 2-2 في الوقت القاتل.

تقدم أبها بهدف عبدالله الزوري برأسية تلقاها من صالح العمري (11)، وأضاف الاكوادوري فيليبي كايسيدو الهدف الثاني من تسديدة قوية (20)، فيما سجل المغربي مراد باتنا الهدف الاول والثاني للفتح من ضربتي جزاء (51 و90+6).

ورفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما رفع أبها رصيده الى 23 نقطة في المركز العاشر.

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