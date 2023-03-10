أبرزها بسبب ميسي.. ردود أفعال رونالدو في مباراة الاتحاد والنصر (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قامت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي بالهتاف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة النصر، التي جمعت الفريقين أمس الخميس، كنوع من المضايقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، كون "البرغوث" هو غريمه الأزلي.

وكانت المباراة انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي.

وقبل انطلاق المباراة، قامت جماهير اتحاد جدة بإطلاق صافرات الاستهجان ضد رونالدو، وهتفت باسم غريمه ميسي.

ونشر الإعلامي السعودي علي العنزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لرونالدو يظهر ردة فعله أثناء هتاف جماهير الاتحاد باسم ميسي، حيث ظهر "الدون" مبتسماً أثناء سماعه للهتاف، ولكن ابتسامته كانت ممزوجة بنظرة سخرية.





ردة فعل رونالدو بعد هدف الاتحاد في النصر وخسارة الكلاسيكو

والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر ردة فعل رونالدو، أثناء تسجيل الاتحاد لهدفه الوحيد في المباراة، عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 80، حيث ظهر رونالدو يائساً وظهر الإحباط على ملامح وجهه.

وبعد المباراة، ظهر رونالدو غاضباً للغاية، إلا أنه ذهب لتحية جماهير النصر مع بقية زملائه قبل مغادرة ملعب المباراة.

أبرزها بسبب ميسي.. ردود أفعال رونالدو في مباراة الاتحاد والنصر بالدوري السعوديhttps://t.co/u66rNumzc5pic.twitter.com/aJ8NzjVLur — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 10, 2023

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